Inter de Milão empata com a Roma e segue distante da líder Juventus

A busca da Inter de Milão para brigar efetivamente pelo título do Campeonato Italiano sofreu um golpe neste domingo, quando o time empatou por 2 a 2 com a Roma, no Estádio Olímpico, pela 34ª rodada.

O resultado deixou a segunda colocada Inter cinco pontos atrás (77 a 72) da Juventus, que pode dar um grande passo em direção ao nono título consecutivo da liga com uma vitória sobre a Lazio nesta segunda-feira. Isso deixaria o time de Turim com oito pontos de vantagem a quatro jogos do fim do campeonato.

Stefan de Vrij colocou a Inter em vantagem aos 15 minutos do primeiro tempo, mas Leonardo Spinazzola igualou o placar antes do intervalo. Na etapa final, Henrikh Mkhitaryan virou o placar para o time da casa aos 12 minutos, mas Romelu Lukaku garantiu o empate ao converter pênalti para a equipe de Milão aos 43.

BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO – Em confronto direto na luta contra o descenso, o Lecce se complicou ao perder por 2 a 1 para o Genoa, fora de casa, graças a um gol contra de Gabriel e a um pênalti desperdiçado por Marco Mancosu. O resultado deixou o time de Gênova em 17º lugar, com quatro pontos de vantagem para o Lecce, que abre a zona da degola.

Também neste domingo, o lanterna SPAL foi rebaixado ao perder por 2 a 1 para o penúltimo Brescia, que está a nove pontos do Genoa e também deve cair.

OUTROS JOGOS – A Udinese perdeu por 2 a 1 para o Napoli e permaneceu sete pontos acima da zona de rebaixamento. Matteo Politano marcou o gol do triunfo aos 45 minutos do segundo tempo para a equipe napolitana, já garantida na Liga Europa por ter faturado a Copa da Itália e que retomou o sexto lugar do Milan e está a dois da quinta Roma – 58 a 56.

Também neste domingo, de virada, a Sampdoria venceu o Parma por 3 a 2. Já o Torino perdeu por 2 a 0 para a Fiorentina.

