Real Madrid só empata na rodada final do Espanhol, mas rebaixa Leganés

O Real Madrid encerrou sua campanha vitoriosa no Campeonato Espanhol com um empate, fora de casa, por 2 a 2, neste domingo, resultado que rebaixou o Leganés após quatro temporadas seguidas no primeira divisão.

A igualdade também encerrou a sequência de dez vitórias do Madrid após a pausa pela pandemia. A equipe de Zinedine Zidane conquistou o 34º título da liga – e o primeiro em três anos – na quinta-feira.

O Real terminou cinco pontos à frente do segundo colocado Barcelona – 87 a 82 – , que encerrou sua campanha com uma vitória por 5 a 0 sobre o Alavés, com dois gols de Lionel Messi. Assim, o craque argentino terminou o torneio com 25 gols, sendo artilheiro da competição pela sétima vez, um feito inédito na Espanha.

O Leganés havia entrado em campo um ponto atrás de Celta Vigo, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Celta, sem vitórias nas sete rodadas finais, sobreviveu apesar de empatar por 0 a 0 com o último colocado Espanyol. E jogará na primeira divisão pelo nono ano consecutivo na próxima temporada. O Espanyol e o penúltimo colocado Mallorca já haviam sido rebaixados.

Sergio Ramos abriu o placar para o Madrid com um cabeceio aos nove minutos, no seu sexto gol desde que a liga foi retomada. O Leganés empatou com Bryan Gil antes do intervalo. Marco Asensio recolocou o Real na frente aos sete minutos da etapa final, mas Roger Assale igualou aos 33. Só que o time da casa não conseguiu a virada e acabou sendo rebaixado, mesmo tendo ficado invicto nas últimas cinco rodadas, com três vitórias e dois empates. A equipe jogou pela última vez na segunda divisão na temporada 2015/2016.

VAGAS NA LIGA EUROPA – Villarreal, Real Sociedad e Granada conquistaram vagas na Liga Europa na rodada final. O Villarreal derrotou o Eibar por 4 a 0 e terminou em quinto lugar, a Real Sociedad empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madri para ficar em sexto e o Granada derrotou o Athletic Bilbao por 4 a 0 para garantir o sétimo lugar.

As vagas na Liga dos Campeões já haviam sido conquistadas por Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla. Cadiz e Huesca já garantiram a promoção para a primeira divisão.

