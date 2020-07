Saúde: País tem 921 novas mortes por covid-19 em 24h e total chega a 78.772

Por Estadão - Estadão 8

O País registrou 921 novas mortes por covid-19 neste sábado, 18, elevando o total de óbitos para 78.772. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados hoje, em 24 horas foram confirmados 28.532 novos casos da infecção no Brasil. Com isso, o número total de infectados pela covid-19 chegou a 2.074.860. Deste total, 1.342.362 correspondem a pessoas que estão recuperadas e 653.726, ainda em acompanhamento.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período.

O Estado de São Paulo registra um total 412.027 casos de covid-19 e 19.647 mortes. O Ceará tem 146.544 infectados pela doença e 7.173 óbitos. O Pará tem 136.947 casos e 5.478 mortes.

Repetição. O Estado do Rio de Janeiro repetiu os números sobre a doença de ontem neste sábado. Segundo o Ministério da Saúde, a secretaria fluminense relatou “dificuldades para realizar a exportação de dados” e decidiu repetir a mesma informação de ontem. “O Ministério da Saúde está auxiliando o Estado na resolução do problema, e os dados devem ser atualizados no boletim de domingo”, informou o ministério. Ontem, o Rio de Janeiro tinha 135.230 confirmações do novo coronavírus e 11.919 mortes.

Ainda segundo o ministério, Mato Grosso verificou que os dados divulgados ontem tinham duplicidade, que foi corrigida no boletim divulgado hoje. Os números divulgados hoje sobre o Estado apontam 32.707 casos e 1.305 mortes.

