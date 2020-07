Sem jogos em Porto Alegre, Gaúcho volta na quarta com Gre-Nal em Caxias do Sul

Por Estadão - Estadão 9

A volta do Campeonato Gaúcho será apenas com jogos no interior do Rio Grande do Sul e com o clássico entre Internacional e Grêmio, na próxima quarta-feira, sendo disputado em Caxias do Sul. Foi o que definiu a Federação Gaúcha de Futebol após o veto da Prefeitura de Porto Alegre à realização de partidas na capital em função do elevado número de casos de coronavírus na cidade.

O Gre-Nal estava agendado para o Beira-Rio, mas a federação agendou a partida para o Estádio Centenário, na quarta, a partir das 21h30. As outras partidas agendadas para Porto Alegre também tiveram seu local de realização alterado.

A federação agendou os jogos das três rodadas finais do Campeonato Gaúcho para Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, São Leopoldo e Veranópolis. E todas as partidas serão realizadas sem a presença de público nos estádios.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado a três rodadas do fim do segundo turno, que será seguida por semifinal e final. Se o campeão não for o Caxias, que faturou o primeiro turno, o torneio terá uma decisão. Caso isso não aconteça, poderá haver um conflito de datas para a disputa da final em dois jogos, pois a CBF prevê o início do Campeonato Brasileiro para o fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto.

Confira a tabela:

4ª rodada

22/07, às 19h – Pelotas x Brasil, na Boca do Lobo, em Pelotas

22/07, às 21h30 – Inter x Grêmio, no Centenário, em Caxias do Sul

22/07, às 21h30 – Ypiranga x Esportivo, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

22/07, às 21h30 – Novo Hamburgo x Aimoré, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

22/07, às 21h30 – São Luiz x São José, no Cristo Rei, em São Leopoldo

23/07, às 11h – Juventude x Caxias, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

5ª rodada

25/07, às 19h – Esportivo x Inter, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

26/07, às 11h – Grêmio x Ypiranga, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

26/07, às 16h – Brasil x Juventude, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

26/07, às 16h – Caxias x Pelotas, no Centenário, em Caxias do Sul

26/07, às 19h – Aimoré x São Luiz, no Cristo Rei, em São Leopoldo

26/07, às 19h – São José x Novo Hamburgo, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

6ª rodada

29/07, às 21h30 – Novo Hamburgo x Grêmio, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

29/07, às 21h30 – Inter x Aimoré, no Centenário, em Caxias do Sul

29/07, às 21h30 – Pelotas x São José, no Cristo Rei, em São Leopoldo

29/07, às 21h30 – São Luiz x Brasil, no Antônio David Farina, em Veranópolis

29/07, às 21h30 – Ypiranga x Caxias, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

29/07, às 21h30 – Juventude x Esportivo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

