Jorge Jesus evita falar sobre futuro e comemora título estadual com o Fla

O técnico Jorge Jesus evitou falar sobre o seu futuro após a conquista do Campeonato Carioca pelo Flamengo, na noite desta quarta-feira. O rubro-negro venceu mais uma vez o Fluminense no Maracanã, desta vez por 1 a 0.

Ao fim da partida, o treinador concedeu entrevista somente à FlaTV, canal de televisão do próprio clube. Mas não chegou a ser questionado sobre a possibilidade de se transferir para o Benfica. Segundo informações da imprensa portuguesa, ele já fechou acordo com o clube e assinaria o contrato no fim de semana.

Jesus comentou apenas sobre a nova conquista à frente do Flamengo. “Em primeiro lugar, parabéns ao Flamengo e também para nosso rival, que foi muito competente e nos obrigou a jogar dentro dos limites. Nosso objetivo era vencer esse troféu, o último que faltava, principalmente eu que nunca ganhei um Estadual”, disse o treinador.

O português admitiu que o Fla caiu de rendimento no segundo tempo, em razão da vantagem de jogar por um empate, por ter vencido o jogo de ida, por 2 a 1. “Nós fizemos um bom primeiro tempo e, no segundo, a gente jogou de forma para administrar a nossa vantagem. Mesmo porque os times, tanto o Flamengo como Fluminense, não estão em boas condições físicas. No final, tivemos a chance e marcamos o gol da vitória”, comentou.

Antes da entrevista, Jesus foi celebrado pelos jogadores. Aos gritos de “olê, olê, olê, olê, Mister, Mister”, o técnico foi chamado para erguer o troféu e depois acabou sendo jogado para cima. Teve também um abraço caloroso do atacante Gabriel, que não atuou por estar suspenso.

FUTURO – Se Jesus evitou soltar qualquer informação sobre o seu futuro, o vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz, tentou mostrar otimismo. Também em entrevista à FlaTV, ele indicou que o treinador deve permanecer no clube brasileiro. “Calma, vai dar tudo certo, vamos dormir muito bem nesta noite. Fiquem tranquilos.”

