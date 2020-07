Juventus e Lazio só empatam e deixam Atalanta sonhar com o título na Itália

Por Estadão - Estadão 8

Juventus e Lazio só somaram um ponto em seus jogos, nesta quarta-feira, em duelos válidos pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Turim empatou com o Sassuolo, como visitante, por 3 a 3, enquanto a Lazio, em Údine, ficou no 0 a 0 com a Udinese.

Com esses resultados, o grande vencedor da rodada foi o Atalanta, que superou a Lazio na classificação (70 a 69) e se aproximou mais um pouco da líder Juventus (77), passando a sonhar com o título, a cinco rodadas do final da competição.

A Juventus deixou de ganhar dois pontos, após abrir 2 a 0 sobre o Sassuolo com apenas 12 minutos de jogo. Danilo abriu o placar com um belo chute de primeira e Higuaín mostrou oportunismo para fazer o segundo gol.

Com a vantagem, a impressão que ficou é que os comandados de Maurizio Sarri contaram com os três pontos antes da hora. O Sassuolo, que faz boa campanha (47 pontos, em oitavo lugar), aproveitou a queda de ritmo do adversário para atacar e conseguiu seu primeiro gol ainda nos primeiros 45 minutos.

Após alguns bons momentos, Djuricic surgiu rápido no meio da zaga da Juventus e bateu com estilo na bola para fazer o primeiro gol dos anfitriões. O susto não acordou a Juventus, que tinha apenas Cristiano Ronaldo com presença no ataque. Mesmo sem muita inspiração, o português conseguiu criar e perder pelo menos três boas oportunidades.

O Sassuolo não se intimidou e conseguiu a virada em três minutos. Em uma cobrança de falta sensacional, Berardi empatou, aos seis minutos. Aos nove, Caputo completou quase em cima da linha um cruzamento vindo da direita.

A chance da Juventus conseguir o empate era em uma bola parada. Aos 19, Alex Sandro aproveitou a falha total da zaga adversária para cabecear firme, após cobrança de escanteio pela direita.

Em Milão, o Milan bateu o Parma (12.º, 44 pontos), por 3 a 1, e chegou aos 53 pontos, se igualando ao Napoli, que só empatou com o Bologna (10.º, com 43), fora de casa. Os dois times estão atrás da Roma, dona de 57 pontos, em quinto lugar, após a vitória, por 2 a 1, sobre o Verona.(nono colocado, com 44 pontos).

Sampdoria e Fiorentina venceram e se mantiveram em posições intermediárias na tabela. O time de Gênova derrotou o Cagliari (11.º, com 41 pontos) e chegou aos 38 pontos, na 14.ª colocação. Já a equipe de Florença superou o Lecce (18º, com 29 pontos), por 3 a 1, como visitante, e alcançou a 13ª posição, com 39 pontos.

