PagSeguro: Controlador UOL chega a acordo para saída de minoritários

O UOL, controlador da PagSeguro, chegou a um acordo que vai viabilizar a saída de acionistas minoritários de seu capital social. Estes acionistas vão receber 21,316 milhões de ações da PagSeguro em troca de suas participações. Deste total, o empresário João Alves de Queiroz Filho, que também é acionista e fundador da Hypera Pharma, vai receber mais da metade, ou 11,749 milhões de ações.

Após esta troca, o UOL continuará como controlador da PagSeguro, com 86,48% do capital votante e 39,14% do total. A expectativa é que a operação esteja concluída até setembro, e os minoritários do UOL que receberão os papéis da PagSeguro terão um período de restrição de venda (lock-up) de dois anos, seguido de uma limitação que vai permitir a venda ou transferência das ações na proporção de 1/12 por mês.

