Com um de Gabriel Jesus, Manchester City vence e chega aos 93 gols no Inglês

Em ritmo de treino, o Manchester City derrotou o Bournemouth, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em duelo válido pela 36.ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time do técnico Pep Guardiola chegou aos 75 pontos e só é superado pelo campeão antecipado Liverpool, dono de 93 pontos. Em 18.º lugar, com 31, o Bournemouth vai brigar nas duas últimas rodadas para fugir do rebaixamento.

Logo aos seis minutos, o canhoto David Silva acertou uma linda cobrança de falta no ângulo superior esquerdo do goleiro Ramsdale para abrir o placar. O gol desmotivou o City, que afrouxou a marcação e por pouco não viu o rival empatar a partida.

Mas o talento individual do time de Manchester é muito grande. Aos 39, Gabriel Jesus pegou a bola pela meia esquerda, passou por dois marcadores com grande facilidade e bateu colocado para fazer 2 a 0 e garantir o 93.º gol da equipe na competição. O City se iguala à italiano Atalanta e ambos só são superados pelo Bayern de Munique, que marcou 100 gols em 34 jogos pelo Alemão.

De tanto insistir, o time visitante conseguiu o seu gol, aos 43 minutos da etapa final, com David Brooks.

Em Newcastle, o Tottenham obteve uma importante vitória na luta por uma vaga nas competições europeias, ao bater os anfitriões por 3 a 1. Son e Harry Kane (2) fizeram os gols do time londrino, que chega aos 55 pontos, em sétimo lugar. A equipe da casa permanece com 43 pontos, em 13.º lugar.

Já o Wolverhampton deixou escapar a vitória no final, diante do Burnley, ao só empatar por 1 a 1. Os visitantes venciam com um gol de Raul Jimenez até o último lance do jogo, mas um pênalti, convertido por Chris Wood, decretou o empate.

Com isso, o surpreendente Wolverhampton manteve o sexto lugar na classificação, mas agora apenas um ponto à frente do Tottenham (56 a 55), enquanto o Burnley é o décimo, com 51 pontos ganhos.

