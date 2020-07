Inter faz acordo com Fla para estender empréstimo de Rodinei até maio de 2021

Por Estadão - Estadão 10

A diretoria do Internacional anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo com o Flamengo para estender o contrato de empréstimo do lateral-direito Rodinei. O jogador, que tinha vínculo até o final do ano, agora permanecerá no clube gaúcho até maio de 2021, coincidindo com o fim da próxima edição do Campeonato Brasileiro.

“Muito feliz pela permanência. Me senti super bem aqui no clube e é importante estar à disposição pelo menos até a conclusão da temporada. Nosso foco agora é em finalizar bem a preparação para retomar a temporada e ir em busca dos nossos objetivos”, declarou o jogador.

A ampliação do contrato tem relação direta com a pandemia do novo coronavírus, que atrapalhou o calendário deste ano. Em razão da covid-19, a CBF adiou o início do Brasileirão para o início de agosto – geralmente a competição começa em maio. Por consequência, o campeonato chegará ao fim somente em fevereiro de 2021.

Sem espaço no Flamengo após a chegada do experiente lateral Rafinha, Rodinei chegou ao Inter no início deste ano, com os títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores de 2019 no currículo. No time gaúcho, ele disputou apenas nove jogos antes da paralisação das competições.

“A manutenção do grupo que montamos se faz muito importante, especialmente para uma temporada que vai terminar só no ano que vem. Rodinei é mais uma negociação que chegamos a um acordo com o Flamengo, mantendo os parâmetros tratados originalmente”, declarou o vice-presidente de futebol do Inter, Alessandro Barcellos.

Ele afirmou que a partir de agora vai começar a tratar dos contratos e possíveis renovações com os jogadores estrangeiros do elenco. “Finalizamos as tratativas de prorrogação de empréstimo com atletas de clubes brasileiros. Assim que terminada a temporada europeia, poderemos tratar também os casos do Musto e do Renzo, jogadores emprestados de clubes do exterior, que temos a intenção que permaneçam”, afirmou.

