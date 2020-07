Volante Dodi diz saber o que o Fluminense precisa para ser campeão carioca

Por Estadão - Estadão 5

Dono de uma vaga na equipe titular apenas a partir da semifinal, o volante Dodi é um dos destaques do Fluminense para o decisivo jogo do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, diante do Flamengo, às 21 horas, no Maracanã. No clube desde abril de 2018, o atleta afirmou, nesta terça-feira, que o time sabe o que fazer para ser campeão.

“A equipe está bem focada, sabe o que tem que fazer. Papito (Odair Hellmann, técnico) conversa bastante com a gente. Estou muito feliz, muito motivado, assim como meus companheiros. Vamos em busca do nosso objetivo, que é ser campeão”, disse o camisa 22, de 24 anos.

O jogador está confiante em ter uma grande atuação em sua 50.ª partida pelo clube das Laranjeiras. “Estou muito feliz de alcançar essa marca, muito feliz em vestir essa camisa. Quero desfrutar ao máximo dessa final junto com meus companheiros.” A sequência de jogos proporcionada por Odair Hellmann também é festejada. “Quando o Papito falou que eu ia jogar, estava bem preparado, me dediquei ao máximo.”

Para o Fluminense se sagrar campeão, é necessário que o time tricolor vença por pelo menos dois gols de diferença. Uma vitória por um gol vai levar a decisão para os pênaltis.

