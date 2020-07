Produtor de 'Scooby-Doo' revela que Velma é personagem LGBT

Por Estadão - Estadão 95

A personagem Velma, de Scooby-Do Mistérios S.A., é lésbica. A afirmação é do produtor da animação Tony Cervone, que usou as redes sociais para esclarecer de uma vez por todas o assunto aos fãs. No Instagram, ele publicou uma arte da personagem com a bandeira do arco-íris, símbolo do movimento LGBT. Leia Mais em Guia A

