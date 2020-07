Problema em sistema faz Rio registrar só 9 casos e 9 mortes pela covid-19

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

A secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro não conseguiu acessar neste domingo, 12, o sistema eletrônico do Ministério da Saúde por meio do qual os municípios registram novos casos e mortes confirmadas por covid-19. Por isso, o balanço divulgado pela pasta no início da noite indicou apenas 9 mortes e 9 novos casos da doença no período de 24 horas.

Esses dados foram obtidos por algum dos outros três sistemas complementares usados para coletar dados sobre a pandemia – a pasta não soube informar qual deles. Segundo nota divulgada pela secretaria às 21h50, “neste domingo não foi possível baixar o sistema e-SUS, do Ministério da Saúde, o que explica o baixo número de novos casos e óbitos. (…) As informações que, por este motivo, não tenham sido computadas neste domingo serão incluídas no próximo boletim, corrigindo qualquer possível defasagem de informação”.

Antes, consultada pela reportagem, às 19h17 deste domingo, o governo do Estado havia negado qualquer problema no registro de casos. Com a atualização mínima feita, o Estado do Rio registra 129.684 casos e 11.415 mortos em função do novo coronavírus. Mais 1.094 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 110.061 pacientes se curaram.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (7.310), São Gonçalo (522), Duque de Caxias (481), Nova Iguaçu (369), São João de Meriti (259), Niterói (242), Belford Roxo (188), Magé (144), Itaboraí (140) e Campos dos Goytacazes (133).

Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (64.110), Niterói (7.139), São Gonçalo (6.183), Nova Iguaçu (3.604), Duque de Caxias (3.545), Macaé (3.213), Itaboraí (2.747), Angra dos Reis (2.434), Campos dos Goytacazes (2.151) e Volta Redonda (2.106).

Fábio Grellet

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.