Rosenqvist supera O'Ward no fim e vence pela 1ª vez na Fórmula Indy

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O sueco Felix Rosenqvist faturou sua primeira vitória na Fórmula Indy neste domingo, na corrida 2 da etapa de Road America, em Elkhart Lake, nos Estados Unidos. O piloto de 28 anos chegou ao topo do pódio com uma atuação consistente e emocionante, principalmente no fim da prova.

Faltando duas voltas para o fim da corrida, o piloto da Ganassi superou o mexicano Patrício O’Ward, que havia largado na pole position, e chegou na frente. Com o resultado, O’Ward levou a McLaren ao seu primeiro pódio na categoria. O americano Alexander Rossi, da Andretti, completou o pódio.

Vencedor das três primeiras corridas da temporada e dono de aproveitamento de 100%, o neozelandês Scott Dixon não brilhou neste domingo, ao contrário do que no sábado, quando chegou em primeiro. Ele não passou do 12º posto, após largar duas posições acima.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Se a corrida 1 em Elkhart Lake foi marcada pela tranquilidade, a prova de número dois já exibiu confusões logo na largada. Foi quando o australiano Will Power, conhecido pelas manobras incautas e polêmicas, tirou dois rivais da corrida: Ryan Hunter-Reay e Graham Rahal. Em seguida, o próprio Power deixou a prova.

A movimentação no pelotão intermediário, contudo, não afetou o pole O’Ward. Mas, a partir daí, iniciou a disputa com Rosenqvist, que vinha logo atrás ameaçando sua primeira posição. Eles trocaram de colocações ao longo da prova e, no final, o sueco demonstrou ter mais pneus.

Rossi cruzou a linha de chegada em terceiro, seguido pelo também sueco Marcus Ericsson e pelo americano Colton Herta. O Top 10 contou ainda com o americano Santino Ferrucci, o espanhol Alex Palou, o japonês Takuma Sato, o americano Josef Newgarden e o britânico Charlie Kimball. O brasileiro Tony Kanaan não disputou a corrida.

Apesar da atuação abaixo do esperado, Dixon segue na liderança da temporada, com 173 pontos. Colton Herta vem em segundo lugar, com 119 pontos, e o francês Simon Pagenaud é o terceiro, com 110.

A próxima etapa da Indy, a Iowa Indycar 250s, também terá rodada dupla. A primeira será na sexta-feira, e a segunda, no sábado, ambas na cidade de Newton, nos Estados Unidos.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.