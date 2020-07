Roteirista d'os Trapalhões, Nilson Costa morre aos 80 anos em Sorocaba

Por Estadão - Estadão 105

Advertisement

Advertisement

O humorista Nilson Costa, conhecido por ter sido, durante muitos anos, roteirista de Os Trapalhões, morreu na madrugada deste domingo, 12, aos 80 anos, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Costa também criou roteiros para os programas do Fofão e do Bronco, personagem de Ronald Golias. Ele era dentista e exerceu essa profissão durante quase 20 anos. Convidado pelo também roteirista Ary Madureira, que usava o pseudônimo de Marcos César, passou a produzir textos para o comediante Chico Anysio.

O primeiro texto de Nilson Costa foi escrito para Chico Anysio ler no programa Fantástico, da TV Globo. Os dois se tornaram amigos e Costa estava com o humorista, em um bar de Sorocaba, quando o Chico produziu os esboços do personagem Azambuja, o malandro carioca. Costa manteve contratos de trabalho com as redes Globo e Bandeirantes.

Nos últimos anos, o roteirista também manteve colunas de humor nos jornais Cruzeiro do Sul e Diário de Sorocaba e desenvolveu trabalhos voluntários de criação de comerciais, para estimular a doação de córneas para o Banco de Olhos de Sorocaba.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Mesmo com a saúde debilitada, Costa continuava produzindo e planejava lançar um livro de contos. A causa da morte não foi divulgada. O roteirista deixou mulher, três filhas, genros e netos. Seu corpo será sepultado nesta segunda-feira, 13, no Cemitério da Saudade, em Sorocaba.

José Maria Tomazela

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.