Praias e áreas de lazer enchem no Rio no primeiro domingo de flexibilização

O primeiro domingo de flexibilização das regras de isolamento social lotou a orla da zona sul do Rio de Janeiro, com praias e áreas de lazer cheias e pouca repressão policial. A Polícia Militar apenas orientava as pessoas a usarem máscaras e evitarem aglomerações, mas sem o apoio da Guarda Municipal, como ocorreu no sábado.

Este foi o primeiro domingo desde que foi iniciado o isolamento social em que as áreas de lazer foram abertas, assim como parques, praças e clubes. As áreas de lazer consistem do fechamento ao trânsito das principais ruas das praias cariocas, como Avenida Atlântica (Copacabana), Vieira Souto (Ipanema), Delfim Moreira (Leblon), Aterro do Flamengo, e outras da zona norte, como a Rua Dias da Cruz (Méier), Praça Edmundo Rego (Grajaú), entre outras.

Ao contrário de sábado, quando a presença da Guarda Municipal era mais notada nas praias, gerando inclusive cenas de conflito em alguns pontos da orla, hoje o clima era de quase normalidade, com muitas pessoas na areia ignorando as regras de distanciamento e sem o uso de máscaras.

Em Ipanema, policiais do 23o Batalhão apenas orientavam as pessoas, sem multar quem estava sem máscara. A multa para essa transgressão é de R$ 107 por pessoa. Segundo a Guarda Municipal, a operação “Blitz da Vida” foi realizado em alguns pontos da praia de Copacabana neste domingo, mas ainda não havia um levantamento das multas aplicadas disponível.

De 5 de junho a 8 de julho a Guarda Municipal registrou 1.289 infrações sanitárias, sendo 568 em via pública e 169 dentro de estabelecimentos comerciais. As demais autuações foram por aglomerações, incluindo filas e em via pública; estabelecimentos por não estarem autorizados a funcionar ou fora das condições predeterminadas.

Denise Luna e Wilton Júnior

Estadao Conteudo

