Rivais erram e Scott Dixon fatura a vitória na corrida 1 de Road America na Indy

Inspirado neste início de temporada na Fórmula Indy, o neozelandês Scott Dixon usou de toda a sua experiência e habilidade para vencer mais uma, neste sábado. O pentacampeão da Fórmula Indy contou com erros dos rivais para chegar na frente na corrida 1 etapa de Road America, em Elkhart Lake, nos Estados Unidos.

Foi a terceira prova da temporada e a terceira vitória de Dixon, que vive grande momento no campeonato. Ele é o primeiro piloto da categoria a iniciar uma temporada com três triunfos consecutivos desde que o francês Sebastien Bourdais emplacou quatro seguidas no começo do campeonato de 2006.

O australiano Will Power chegou em segundo lugar e o espanhol Alex Palou, com uma ultrapassagem sobre Ryan Hunter-Reay na última relargada, ficou com o terceiro lugar, fechando o pódio.

Dixon obteve uma vitória improvável neste sábado. Ele parecia irregular tanto no treino livre quanto na classificação. Tanto que largou apenas do nono posto. Mas, desde a largada, passou a mostrar maior solidez que os rivais e acertou ao fazer sua parada pouco antes dos rivais.

Também contribuiu os seguidos erros cometidos pelos adversários. A começar por Josef Newgarden, que largou da pole position, mas terminou a prova somente em 14º. Graham Rahal e Santino Ferrucci também perderam tempo nos boxes e abriram caminho para Dixon escalar o pelotão até alcançar a primeira posição. Will Power chegou a ser atingido nos boxes por Dalton Kellett.

Tudo favorecia o neozelandês, que exibia ainda mais consistência na ponta. Ele praticamente não foi ameaçado após alcançar a primeira posição. Ryan Hunter-Reay terminou na quarta posição e Colton Herta foi o quinto colocado. O brasileiro Tony Kanaan não participou da prova.

A corrida 2 da etapa de Road America, em Elkhart Lake, será disputada neste domingo, com previsão para iniciar às 13h40 (horário de Brasília).

