Diego Costa marca, Atlético de Madrid vence e garante vaga na Liga dos Campeões

Um gol de Diego Costa garantiu ao Atlético de Madrid, neste sábado, a vitória sobre o Betis por 1 a 0 no Campeonato Espanhol e a classificação matemática para a próxima edição da Liga dos Campeões. Antes do gol do atacante brasileiro, naturalizado espanhol, o time de Madri sofreu em razão da anulação de dois gols, ambos pela intervenção do árbitro de vídeo (VAR).

O triunfo levou o Atlético aos 66 pontos, na terceira colocação, sem chances de ser alcançado pelo Villarreal, dono do quinto posto, com 57. Na tabela do Espanhol, conquistam a vaga na Liga dos Campeões os quatro primeiros colocados. A liderança pertence ao Real Madrid, com 80 pontos, apenas um à frente do Barcelona. Já o Betis é o 13º, com 41.

O gol salvador de Diego Costa saiu aos 29 minutos do segundo tempo. Yannick Carrasco cobrou falta na área e o atacante desviou de cabeça para as redes. E para alívio dos torcedores atleticanos, que sofreram com os gols anulados anteriormente.

Ainda no primeiro tempo, o argentino Ángel Correa e Álvaro Morata balançaram as redes, aos 22 e aos 35 minutos do segundo tempo. A arbitragem precisou recorrer ao VAR para anular os lances. No primeiro, Marcos Llorente acertou a mão na bola. E, no segundo, o juiz detectou que a bola saiu antes da finalização da jogada.

No segundo tempo, as dificuldades aumentaram para o Atlético de Madrid. Mario Hermoso, ainda aos 12 minutos, levou o cartão vermelho direto ao fazer dura falta por trás em Loren Moron. Apesar da desvantagem numérica, o Atlético conseguiu chegar ao gol e à pontuação necessária para sacramentar a vaga na Liga dos Campeões.

