Forte chuva faz a Fórmula 1 cancelar o terceiro treino livre do GP da Estíria

O terceiro treino livre para o GP da Estíria da Fórmula 1, segunda etapa da temporada de 2020, foi cancelado na manhã deste sábado em razão da forte chuva na região do circuito Red Bull Ring de Spielberg, na Áustria. A pista estava muito molhada e as condições para pilotagem eram muito ruins.

Como estava previsto, caiu uma tempestade neste sábado em Spielberg. A direção da prova aguardou por um tempo, mas como o temporal só aumentou, não teve o que fazer senão cancelar a prática. A sessão foi cancelada quando restavam 19 minutos para o horário previsto para o seu desfecho.

Dessa maneira, o treino classificatório que define as posições do grid, previsto para as 10 horas (de Brasília) deste sábado, está ameaçado. A Fórmula 1 planeja realizar a sessão classificatória neste sábado se as condições climáticas melhorarem, o que deve não acontecer, já que a previsão meteorológica não aponta para isso.

Assim, a categoria trabalha com a ideia de o treino ser adiado para a manhã do domingo, até três horas antes do início da corrida no circuito austríaco, marcada para as 10h10 (no horário de Brasília).

“Há muitas opções, para simplificar. Se houver o pior cenário, já tínhamos uma ideia e o treino classificatório pode ocorrer no domingo de manhã”, apontou o diretor de corridas da F-1, Michael Masi, responsável por tomar a decisão final.

Na sexta-feira, ele já tinha avisado às equipes que o segundo treino livre poderia definir o grid de largada, o que de fato acontecerá caso os pilotos não voltem à pista para o treino de classificação.

Se os tempos da segunda atividade forem considerados, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficaria com a pole, seguido pelo finlandês da Mercedes Valtteri Bottas, vencedor da primeira corrida, e o mexicano Sergio Peres, da Racing Point. O hexacampeão mundial Lewis Hamilton largaria apenas em sexto.

Ross Brawn, diretor-esportivo da categoria, está otimista quanto à possibilidade de realizar o treino do domingo. “Este circuito é sempre desafiador em termos de clima. Já tivemos esse tipo de condição aqui. É uma grande tempestade que chegou aqui neste sábado, e que está se movendo de forma imprevisível. Há uma chance de que possamos ir à pista hoje, mais para o final do dia, mas amanhã a previsão é de tempo bom”, disse.

