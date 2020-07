Vasco paga salários de maio e faz acordo para pagar atrasados em parcelas

Por Estadão - Estadão 7

Em grave crise financeira, o Vasco comunicou nesta sexta-feira que realizou o pagamento integral dos salários de maio com o elenco. Além disso, fechou um acordo com os jogadores para pagar em parcelas os vencimentos de março e abril, além dos direitos de imagem, atrasados desde agosto. A primeira parte desse acordo também foi depositada.

O salário de junho não faz parte do acordo porque o Vasco tem um acerto com o elenco para que os vencimentos sejam pagos até o dia 20 do mês seguinte. Além disso, anteriormente, parte do passivo foi reduzido com o valor obtido com a venda de Marrony ao Atlético Mineiro.

“O clube agradece aos atletas, que, mais uma vez, demonstraram sua confiança na diretoria administrativa e comprovaram sua relação de parceria com o clube, sendo fundamentais para a celebração desta operação financeira”, afirmou o Vasco em nota oficial.

A diretoria acrescentou que não houve acordo para redução salarial durante o período de paralisação das competições. “Vale lembrar que, diferentemente de vários clubes brasileiros, o Vasco da Gama optou por não reduzir os vencimentos dos jogadores em meio à pandemia da Covid-19, apesar dos reconhecidos prejuízos decorrentes da paralisação do futebol”, afirmou.

NOVO UNIFORME – Também nesta sexta, o Vasco revelou que a sua nova coleção de uniformes será lançada pela Kappa, a fornecedora de material esportivo, em 3 de agosto, antes, portanto, do início do Campeonato Brasileiro.

O clube fechou acordo com a empresa em 20 de fevereiro, para substituir a Diadora, sendo que o contrato é válido até abril de 2022. A Kappa foi parceira do clube entre 1995 e 2000, vestindo o time em dois títulos do Brasileirão, além das conquistas da Copa Libertadores e da Mercosul.

