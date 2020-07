Real Madrid supera Alavés, ganha a 8ª seguida e fica perto do título espanhol

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O Real Madrid vai ficando próximo da conquista do título do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, na conclusão da 35ª rodada, o time derrotou o Alavés por 2 a 0, em casa, no Estádio Alfredo di Stéfano, e manteve vantagem de quatro pontos sobre o segundo colocado Barcelona.

Foi a oitava vitória consecutiva do Real Madrid, único time a ganhar todos os jogos que disputou na retomada do Campeonato Espanhol, que ficou cerca de três meses paralisado em função da pandemia do coronavírus. E com 80 pontos, a equipe só precisa de cinco pontos nas três rodadas finais para faturar o título nacional.

A conquista, porém, pode vir já na próxima segunda-feira. Para isso, basta que o Barcelona não triunfe diante do Valladolid, neste sábado, na abertura da 36ª rodada, e o Real derrote o Granada na segunda-feira. Os confrontos seguintes do time madrilenho vão ser contra Villarreal e Leganés. Já o atual bicampeão Barcelona terá Osasuna e Alavés pela frente.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O atacante Karim Benzema foi decisivo para o novo triunfo do Real Madrid. Afinal, o centroavante abriu o placar do duelo, aos dez minutos do primeiro tempo, ao converter cobrança de pênalti, sofrido por Mendy. Depois, aos quatro da etapa final, ele deu a assistência para Marco Asensio fechar o placar em gol que só foi confirmado após consulta ao VAR.

Rodrygo completou o trio de ataque titular com Benzema e Asensio, tendo boa atuação, tanto que iniciou a jogada do segundo gol do time. Casemiro e Eder Militão, escolhido para substituir o capitão Sergio Ramos, suspenso, foram os outros brasileiros escalados por Zinedine Zidane. Vinicius Junior, que precisou repetir teste para coronavírus, dando negativo, foi acionado pelo treinador francês durante a etapa final.

Derrotado pela sexta vez consecutiva, o Alavés parou nos 35 pontos, na 17ª posição, com apenas três de vantagem para a zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.

No outro jogo do dia, o Granada, próximo adversário do Real, fez 3 a 2, fora de casa, sobre a Real Sociedad, em confronto direto por uma vaga na próxima Liga Europa. O time vencedor é o nono colocado, com 50 pontos, a apenas um do rival derrotado, que está em sétimo.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.