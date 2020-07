Justiça aponta fraude em negociação do Guarani com o Corinthians por Davó

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A transferência de Davó do Guarani ao Corinthians tornou-se pauta no campo jurídico. Em sentença publicada pelo juiz Francisco José Blanco Magdalena, da 9ª Vara Cível de Campinas, em 1º de julho, há apontamento de fraude na negociação com o clube da capital, no fim do ano passado.

A Justiça cobra investigações mais detalhadas a fim de ressarcir a RDRN Participações e Empreendimentos Ltda. em R$ 35 mil. A empresa, desde março, exige acerto imediato com a equipe campineira e afirma que o processo de venda não foi feito de modo legal.

Em 2019, Davó foi liberado pelo Guarani por apenas R$ 700 mil mediante depósito feito até 18 de setembro – a multa rescisória ao mercado interno era estipulada em R$ 8 milhões.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O dinheiro, utilizado para pagamento dos salários do elenco na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, foi recebido pela venda de 40% dos 60% dos direitos econômicos vinculados ao Guarani.

A avaliação do juiz é que a negociação não poderia ter acontecido porque os direitos econômicos do jogador, pertencentes ao Guarani, estavam penhorados. E o pagamento pela aquisição não teria sido realizada em uma conta vinculada diretamente ao Guarani.

Procurado pela reportagem , o Guarani se pronunciou, por meio da assessoria de imprensa, em nota oficial. “O Departamento Jurídico do Guarani Futebol Clube ainda não foi notificado sobre a decisão e somente poderá se manifestar nos autos do processo. O Conselho de Administração destaca porém que todos os demais órgãos internos (Conselhos Deliberativo e Fiscal) acompanham o processo cumprindo todo o rito estatutário”.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.