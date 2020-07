'Tinha muito medo', conta Babu Santana sobre participar do BBB

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

O ator Babu Santana revelou que tinha medo dos efeitos que sua participação no Big Brother Brasil 20 poderia ter em sua carreira artística. Ele participou do Conversa com Bial junto com o jogador de futebol Gabigol na terça-feira, 7, quando falou sobre o assunto.

“Para mim era uma oportunidade bacana de participar do BBB já que eu trabalho com imagem, de reacender. Eu já estava há dois anos sem fazer novela”, disse.

O ator contou que acabou sendo surpreendido positivamente: “Foi um balão, que subiu e foi gratificante. Eu tinha muito medo, eu já era conhecido pelo público de uma forma, eu tinha conquistado uma coisa legal, mas eu tava mal de grana. Eu tinha medo de arranhar aquilo”.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

No programa, Bial também falou sobre a amizade de Babu com Gabigol, formada graças ao BBB. O jogador de futebol contou que os dois passaram a conversar depois do programa, e já combinaram de fazer um churrasco e jogar no estádio do Maracanã. “Não vejo a hora de liberar esse negócio todo pra gente dar um rolê no Vidigal”, afirmou Babu.

JOÃO PEDRO MALAR

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.