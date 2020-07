Marido de Paulo Gustavo compartilha vídeo com filhos brincando

Por Estadão - Estadão 3

O médico dermatologista Thales Bretas publicou um vídeo em sua conta no Instagram na terça-feira, 7, que mostra seus filhos, os pequenos Romeu e Gael, brincando em casa. A gravação foi feita pelo seu marido, o ator Paulo Gustavo, e o médico aproveitou para se declarar.

“Vê se eu dou conta desses três?”, brincou Thales na legenda da publicação. Ainda trabalhando em seu consultório médico, ele destacou que fica com saudades da família sempre que precisa ir para o trabalho. No vídeo, os bebês aparecem tentando escalar o sofá para pegar algumas bolas de tênis.

O médico falou sobre a importância da família: “As paixões e razões da minha vida!”. Um dos comentários na publicação ressaltou como os bebês cresceram recentemente. “Voa né?! Muito rápido”, respondeu Thales.

Romeu e Gael nasceram em agosto de 2019 nos Estados Unidos, por meio de duas barrigas de aluguel. Os dois vieram para o Brasil com os pais no mesmo ano, e Thales mostrou recentemente uma foto da viagem: “Momento mais importante da minha vida, trazendo nossos filhos pra casa!”. O marido de Paulo Gustavo e os filhos fizeram uma rápida participação no último filme do ator, Minha Mãe É Uma Peça 3.

JOÃO PEDRO MALAR

