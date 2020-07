Fla anuncia que jogador teve resultado positivo para covid-19 e o afasta da final

Por Estadão - Estadão 14

A diretoria do Flamengo anunciou no final da manhã desta quarta-feira, em suas redes sociais, o resultado positivo para covid-19 em um jogador relacionado para a final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, às 21h30, no estádio do Maracanã. O nome do atleta não foi divulgado, mas ele já foi colocado em quarentena e substituído por outro na relação do treinador português Jorge Jesus.

“Nesta quarta (08/07), a delegação realizou os testes moleculares no CT. Um atleta testou positivo e foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro na relação. Todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje (quarta-feira) estão aptos a trabalhar normalmente”, informou o Flamengo em sua conta no Twitter.

Jogadores e funcionários estão sendo submetidos à testes desde o retorno do clube rubro-negro aos treinamentos no início de maio. Desde o reinício do Campeonato Carioca, há cerca de 20 dias, nenhum jogador do clube havia testado positivo, mas três atletas testaram positivo na primeira bateria realizada.

Nesta quarta-feira, caso vença a partida o Flamengo levará o troféu da Taça Rio e também do Campeonato Carioca, pois já conquistou a Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual, e ficou em primeiro lugar na tabela de classificação geral. Caso o Fluminense se torne campeão do returno, haverá a disputa da final da competição em dois jogos.

