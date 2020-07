Após reunião, retorno do Campeonato Mineiro é anunciado para 26 de julho

Por Estadão - Estadão 5

Uma reunião por videoconferência entre os 12 clubes e a Federação Mineira de Futebol, nesta terça-feira, definiu que o Campeonato Mineiro voltará a ser disputado a partir de 26 de julho.

O time que se sagrar campeão mineiro terá de jogar ao menos mais seis partidas, mas a Federação Mineira só terá quatro datas disponíveis entre 26 de julho e 9 de agosto, quando se iniciará o Campeonato Brasileiro.

Desta forma, as finais deverão ser disputadas em datas vagas durante a competição nacional. Os clubes finalistas vão se reunir em 6 de agosto para definir as datas dos jogos finais da competição.

Os protocolos a serem adotados durante os jogos ainda não foram definidos, pois necessitam de ajustes com o governo de Minas Gerais, mas já há uma autorização prévia das autoridades de saúde estaduais.

Em nota, o Cruzeiro pediu atenção aos protocolos de segurança. “O Cruzeiro Esporte Clube mantém sua posição favorável ao retorno das competições, desde que todos os protocolos de segurança sejam seguidos e haja a garantia de preservação da saúde não só dos atletas, como de todos os demais envolvidos. O Clube ainda informa que acompanha ativamente todas as discussões sobre a retomada dos campeonatos e torce para que o retorno aconteça de maneira segura”, registrou o clube.

O Campeonato Mineiro foi suspenso em março, após a disputa da nona rodada, restando mais dois jogos para o fim da fase de classificação. América (21 pontos), Tombense (20), Atlético-MG (18) e Caldense (17) estavam com as vagas para as semifinais, que serão disputadas em dois jogos, assim como as finais. O Cruzeiro é apenas o quinto colocado, com 14 pontos.

Estadao Conteudo

