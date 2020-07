Michel Alves confirma interesse em Alanzinho e revela sondagem do Santos por Bidu

Por Estadão - Estadão 5

O superintendente de futebol do Guarani, Michel Alves, concedeu uma entrevista coletiva virtual nesta segunda-feira e falou sobre vários assuntos, como o interesse no meia Alanzinho, do Palmeiras, e a sondagem do Santos no lateral-esquerdo Bidu.

Revelado na base do Palmeiras, mas sem oportunidade no profissional com Vanderlei Luxemburgo, Alanzinho tem 20 anos. Existe uma conversa entre as diretorias dos dois clubes para a promessa ser emprestada ao Guarani.

“Já colocamos nosso interesse no Alanzinho para o Palmeiras, que está aberto a ajudar o Guarani. Estamos conversando, mas ainda não tem nada decidido. As portas estão abertas e existe uma boa relação entre os dois clubes”, disse Michel Alves.

Se Alanzinho pode chegar, outro jovem jogador corre o risco de deixar o Brinco de Ouro da Princesa. O dirigente do Guarani revelou que o Santos sondou o lateral-esquerdo Bidu, que tem 21 anos e vinha sendo titular no Paulistão até se contundir.

“Existe, obviamente, sondagens sobre esse atleta pelo destaque, mas o Guarani está muito seguro sobre isso. Tenho boa relação com o pessoal do Santos e falou-se sobre o nome. O mais importante é que o Bidu está feliz aqui. Se eventualmente aparecer algo que seja bom para o clube e bom para o atleta, a gente vai sentar e conversar de forma muito correta e transparente, assim como temos feito desde o início do trabalho”, finalizou o dirigente.

O elenco do Guarani sofreu algumas mudanças durante a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Seis jogadores deixaram o clube, enquanto cinco chegaram.

