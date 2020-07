Tiago Nunes faz testes no Corinthians em treino coletivo

Por Estadão - Estadão 6

Abrindo a segunda semana de trabalhos, na retomada dos treinos, o Corinthians contou com um treino coletivo nesta segunda-feira. Na atividade, o técnico Tiago Nunes esboçou mudanças na equipe, já visando o retorno das competições. O Brasileirão deve voltar no dia 9 de agosto, enquanto o Paulistão ainda não tem data exata para retornar.

O coletivo foi precedido de outros dois trabalhos. No começo do dia, Nunes comandou treino de ataque contra defesa em espaço reduzido. A atividade seguinte foi tática, de olho mais uma vez nos sistemas ofensivo e defensivo. O dia terminou com um coletivo de 11 jogadores para cada lado, novamente em campo reduzido.

Como vem sendo recorrente em razão da pandemia, o treino não foi aberto à imprensa. Mas, mesmo o clube não revelando detalhes do treino, é possível ver nas imagens do treino que jogadores considerados titulares, caso do zagueiro Gil e do atacante Luan, atuando em equipes distintas.

O treinador também precisou fazer alterações no time titular devido às baixas no elenco. Oito atletas, que perderam os treinos da semana passada, não participaram do coletivo desta segunda-feira.

O treino foi novamente complementado com jogadores da base, o que já vinha acontecendo desde a semana passada. O grupo corintiano voltará ao CT na manhã desta terça-feira.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

