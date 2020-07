Deputado Assis Carvalho (PT-PI) morre após sofrer infarto neste domingo

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O deputado Assis Carvalho (PT-PI) morreu na tarde deste domingo, 5, após sofrer um infarto. “A família do deputado federal Assis Carvalho cumpre o doloroso dever de informar o falecimento dele na tarde deste domingo, 05 de julho, na cidade de Oeiras-Piauí, causada por infarto”, diz o texto postado no Twitter do parlamentar.

O governo do Estado do Piauí decretou luto oficial de três dias e manifestou pesar pela morte do deputado, que foi também deputado estadual, presidente da Agespisa, diretor geral do Detran e secretário de Saúde. “Neste momento de dor, em nome dos piauienses, o governador Wellington Dias se solidariza com os familiares e amigos de Assis de Carvalho e decreta luto oficial de três dias”, diz a nota.

“Perdi um amigo e companheiro de bancada: o deputado do Piauí Assis de Carvalho. Minhas profundas homenagens a um home de luta!”, postou no Twitter o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). Também pela rede social, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) falou da morte do petista. “Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de luta política do deputado por Piauí Assis Carvalho, meu colega na Câmara. Assis faleceu nesta tarde vítima de um infarto”, postou. (Equipe AE)

Advertisement

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.