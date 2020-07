Chelsea vence Watford e mantém quarto lugar na classificação do Campeonato Inglês

Por Estadão - Estadão 5

Com gols de Giroud, Willian e Barkley, o Chelsea derrotou o Watford, por 3 a 0, neste sábado, em Londres, e manteve a quarta colocação no Campeonato Inglês. A equipe londrina chegou aos 57 pontos, um a menos que o Leicester, terceiro colocado. O título antecipado é do Liverpool (86 pontos), seguido pelo Manchester City (66).

O resultado foi muito importante, pois Manchester United (55) e Arsenal (49) também venceram neste sábado e estão na briga por vagas nas competições europeias, assim como o Wolverhampton (52).

Em um duelo do ataque do Chelsea contra a defesa do Watford, os atacantes levaram vantagem e aos 29 minutos, após belo passe de Barkley, Giroud virou bonito para abrir o placar. Aos 43, Pulisic foi derrubado por Capoue dentro da área. Pênalti, que Willian bateu com grande categoria, deslocando o goleiro Foster.

No segundo tempo, desesperado, pois luta contra o rebaixamento – tem apenas 28 pontos, em 17.º lugar -, o Watford tentou alguma investida ofensiva, graças ao desinteresse do Chelsea. Mesmo assim, o time da casa conseguiu mais um gol, aos 47 minutos, com um belo chute de Barkley.

