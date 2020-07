No Estado do Rio, mais de 120 mil pessoas já contraíram a covid-19

Por Estadão - Estadão 5

No Estado do Rio de Janeiro foram registrados 124 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas e 1.472 contaminações. O número total de mortes é de 10.624 no Estado e o de infectados, 120.428. Os dados são do painel da Secretaria Estadual de Saúde.

A capital fluminense continua liderando o número de óbitos e contaminações registrados até este sábado, com 60.021 casos confirmados e 6.869 óbitos. Após o Rio, os municípios com maior número de contaminações são Niterói (6.377), São Gonçalo (5.662), Nova Iguaçu (3.463) e Duque de Caxias (3.341).

Já as cidades com maior número de mortes, depois da capital, são os seguintes: São Gonçalo (477), Duque de Caxias (454), Nova Iguaçu (351) e São João do Meriti (241).

Fernanda Nunes

Estadao Conteudo

