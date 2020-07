Ainda sem Jô, Corinthians faz 1º treino tático da intertemporada

Por Estadão - Estadão 6

O técnico Tiago Nunes comandou nesta sexta-feira o primeiro treino tático com o elenco do Corinthians na intertemporada no CT Joaquim Grava. Os jogadores se reapresentaram na semana passada para a realização de testes físicos e têm feito trabalhos com bola desde a última quarta-feira.

Até por ainda não contar com vários jogadores à disposição, Tiago Nunes não esboçou uma formação titular. Na primeira parte do trabalho, em campo reduzido com três minigols de cada lado, as equipes, com quatro atletas cada, iam se revezando na busca pelos gols. Depois, com todo o campo sendo utilizado, foi feito um trabalho de posicionamento, em uma atividade de movimentação com cada um participando em sua posição característica.

Recém-contratado e sem ainda ter atuado em 2020, Jô não participou desse trabalho. O centroavante, com os defensores Léo Santos e Danilo Avelar, fez um trabalho no “Smart Gol” com os fisioterapeutas Luciano Rosa e Caio Mello.

Já os atletas que ficaram fora dos trabalhos da semana passada por terem dado positivo para o coronavírus, assim como Roni, Ruan Oliveira e Gabriel Pereira, das categorias de base, fizeram treinos físicos. E os goleiros Cássio, Guilherme, Walter e Donelli trabalharam com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando Santos.

O elenco do Corinthians voltará a treinar na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava. Já o domingo vai ser de folga. Ainda não há uma data para a retomada do Campeonato Paulista, paralisado a duas rodadas do fim da primeira fase.

Estadao Conteudo

