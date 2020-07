Vasco derrota Madureira, mas é eliminado do Campeonato Carioca

Por Estadão - Estadão 14

O Vasco se despediu do Campeonato Carioca com vitória por 1 a 0 sobre o Madureira nesta quinta-feira, com gol de Germán Cano, no estádio de São Januário. Mas, mesmo com o triunfo, a equipe cruzmaltina não conseguiu avançar às semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Estadual.

Isso porque o time comandado pelo técnico Ramon Menezes ficou apenas na terceira colocação do Grupo B, com oito pontos, atrás de Fluminense e Volta Redonda, ambos com dez. Para se classificar, além de vencer nesta quinta, o Vasco precisava contar com um tropeço do Volta Redonda, que enfrentava o Resende em partida simultânea no Maracanã. No entanto, a partida terminou com vitória do Volta Redonda por 2 a 1.

O jogo foi marcado também como a primeira transmissão do Vasco em seu canal no YouTube. Após a decisão da Rede Globo de não transmitir as partidas do Campeonato Carioca, o time cruzmaltino seguiu o exemplo do Flamengo e também passou o jogo com exclusividade através da internet.

O JOGO – O Vasco começou tentando dominar a posse de bola, mas dava muito espaço para os contra-ataques. Em um deles, o Madureira quase surpreendeu, mas Ygor Catatau recebeu livre na pequena área e bateu para fora.

Com mais presença no campo de ataque, o Vasco pecava pela falta de finalizações e só assustou em chutes de longa distância de Felipe Bastos e Benítez. Aos 25 minutos, Cano até chegou a balançar as redes após receber lançamento de Benítez, mas a jogada já estava parada por posição de impedimento do atacante argentino.

Na segunda etapa, o Vasco voltou com uma postura mais ofensiva, já que precisava da vitória para buscar a classificação. Com a entrada de Bruno César, o time da casa passou a arriscar ainda mais chutes de fora da área, mas faltava pontaria.

O jogo já se encaminhava para um empate até que, aos 38 minutos, o Madureira arrancou pela direita com Nathan e completou para o gol. A jogada, no entanto, foi parada por impedimento e no lance seguinte o Vasco abriu o placar.

Em contra-ataque após sofrer o susto, Raul encontrou Germán Cano livre dentro da área e o argentino bateu cruzado para o fundo do gol. Dessa vez valeu e o Vasco garantiu a vitória por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 x 0 MADUREIRA

VASCO – Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castán e Henrique; Fellipe Bastos (Raul), Andrey (Marcos Júnior) e Benítez (Claudio Winck); Vinícius (Bruno César), Germán Cano e Talles Magno (Lucas Santos). Técnico: Ramon Menezes.

MADUREIRA – Lucão; Rhuan, Marcelo Alves, Mário Pierre e Juninho; Thedesco, Larusso (Douglas Cunha), Guilherme Medeiros e Bruno (Arthur Pablo); Nathan e Ygor Catatau. Técnico: Leandro Passo.

GOL – Germán Cano, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Alexandre Vargas de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Ricardo Graça e Leandro Castán (Vasco); Bruno (Madureira).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem público.

LOCAL – Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

