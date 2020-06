Vereadores de Guaçuí esclarecem à negativa do MPC sobre aumento de salários

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 236

Em representação protocolada na última sexta-feira (19), o Ministério Público de Contas (MPC) pediu ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES) que determine aos chefes do Executivo e do Legislativo de Guaçuí que se abstenham de pagar os subsídios reajustados para prefeito, vice-prefeito e vereadores do município a partir de 2021, em razão do aumento ter sido concedido de forma irregular, contrariando vedações impostas pela legislação decorrente do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.

Os reajustes só começam a valer em 1º de janeiro de 2021, mas o MPC pede ao TCE/ES a concessão de medida cautelar para evitar que ocorra o pagamento indevido dos benefícios reajustados até uma decisão final no processo.

Além disso, que seja aplicada multa no valor de R$ 5 mil à prefeita de Guaçuí, Vera Lúcia Costa, e ao presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moreira da Silva, caso eles descumpram a determinação.

O que dizem os vereadores

Ângelo Moreira – presidente da Câmara

“Não teve aumento de subsídio, nada disso. Até porque somos obrigados por lei, votar seis meses antes das eleições o subsídio do próximo pleito. Nós não aumentamos nada, graças a Deus. Pelo contrário, estamos economizando, devolvendo recursos, cancelamos contratos, em menos de um ano, devolvemos mais de R$ 700 mil pro Executivo. Vamos assinar nesta semana um acordo com a prefeita do município, diminuindo o duodécimo da Câmara em 20%, fora a gente já está economizando quase 40% por mês e devolvendo a prefeitura para que seja utilizado em boas obras”, disse.

Ainda de acordo com o presidente da Câmara, os vereadores poderiam ter aumentado em mais duas vagas o número de políticos na Câmara, e também, o salário em até R$ 7.600, mas não aumentaram, deixando o subsídio atual para o próximo pleito.

Valmir Santiago –

“Quero salientar que, os subsídios para a atual legislatura, foram fixados em R$4.700, por meio da Lei 3904/2012. Desnecessário dizer que os ajustes no salário serão feitos em final de mandato. Exatamente para evitar que aconteça a pratica conhecida como legislar em causa própria.

Com referência ao valor de R$ 5.020 a ser pago aos vereadores que ocuparão cadeiras no Legislativo, é bom entender que o índice de 7% se refere ao INPC, conforme levantado pela Câmara e como se diz designado na própria representação do MPC.

Que fique claro que o Ministério Público de Contas do Estado não colocou dúvida sobre o comportamento dos vereadores e nem questionou o índice utilizado. Ao meu ver, trata-se de interpretação da legislação que deverá ser tratada pelos setores competentes”, finalizou.

Wanderley Moraes –

“Desconheço aumento de salário de vereador. O mesmo valor pago hoje será pago em 2021. O portal da transparência deixa claro os valores. Os vereadores jamais votariam tal matéria nesse momento”, afirmou.

Clique aqui e veja sobre a representação do MPC

