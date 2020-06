Vereador de Muniz Freire denuncia prefeito por supostas irregularidades em gastos durante chuvas e pandemia

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 287

O vereador Flávio Antunes Vieira (Podemos), de Muniz Freire, apresentou ao Ministério Público Estadual (MPES) um requerimento apontando supostos atos ilícitos praticados pelo prefeito do município, Carlos Brahuim Bazzarella (Pros). A denúncia também foi protocolada na Câmara de Vereadores do município, em 24 de junho deste ano. Segundo o documento, as ações “evidenciam crime de responsabilidade, e também constituem improbidade administrativa”.

Entre as irregularidades apontadas por Vieira estão a suposta aplicação irregular de R$ 565.223,08 de recursos recebidos por meio do decreto de emergência por conta das chuvas de janeiro de 2020 e de R$ 79.528,53 recebidos do Governo Federal para aplicação na saúde. A prefeitura apresentou uma resposta às denúncias e informou os locais dos gastos. Após a análise da resposta apresentada pelo Executivo, o vereador fez a tréplica, afirmando que não havia comprovação dos gastos.

Por meio de fotos, o vereador mostrou ainda que vistoriou os locais indicados para uma das obras de recuperação de áreas atingidas pela enchente, e informou que não havia cabeça de ponte em concreto nova em um lado. A do lado oposto era antiga, ou seja, não foi construída com o dinheiro do auxílio, segundo o vereador. Esses eram duas melhorias que deveriam ter sido feitas com o dinheiro emergencial, aponta o documento. Outros pontos foram questionados, como a construção de um muro de arrimo no bairro Santa Cecília. Segundo o documento, não há indícios de obra no local.

Outra denúncia aponta que houve superfaturamento na aquisição de marmitex para atender aos servidores que trabalharam na barreira sanitária de enfrentamento à Covid-19, entre os dias 23 de abril e 22 de maio deste ano. Três empresas participaram da pesquisa de preço e, nas tomadas de valores pela prefeitura, as marmitas custavam R$ 19,30, R$ 17 e R$ 21. No entanto, o vereador, informou que as empresas vendem marmitex, diariamente, no valor de R$ 10.

“Assim, havendo nos autos provas de prejuízo ao erário com superfaturamento de 70%, em simulação por jogo de planilha, em compra direta feita pela administração municipal, com empresa que já havia pactuado a venda do mesmo produto e serviço por valor menor quarenta e dois dias antes, e que na presente data, segue vendendo a população local o produto com valor inferior ao do contrato firmado com o Executivo Municipal”, informou o documento.

O documento traz ainda a informação de que o prefeito ordenou a compra de uma quantidade excessiva de pneus, óleo lubrificante e filtros, sem licitação, usando o Fundo Municipal da Saúde. Segundo a denúncia, essas despesas são correntes e deveriam seguir as regras de licitação, já que fogem do urgente.

“Observa-se, que a preocupação da administração pública neste período de crise sanitária, com pessoas falecidas em nosso município, foi em adquirir pneus e óleo lubrificante para estoque da Secretária de Saúde, com verba do Fundo Municipal de Saúde, por meio de contratação direta. A Santa Casa, única unidade de saúde que atende a população carente, não foi aparelhada com ‘um’ único leito de UTI”.

Na série de denúncias, o vereador fala ainda sobre a “irregularidade na ordenação do processo de desapropriação de ‘área rural’ para ‘fim urbano’ com oferta de indenização acima do valor de mercado e em desacordo com a legislação pertinente a matéria”.

Tentamos contato com o prefeito de Muniz Freire, Carlos Brahuim Bazzarella, por meio de telefone e por mensagem via WhatsApp, mas até o momento não recebemos retorno. Assim que houver posicionamento, será acrescentado na matéria.

