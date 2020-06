Unidade de saúde e posto dos Correios são reformados em Anchieta

Por Redação - Redação 7

O prefeito Fabrício Petri entregou à comunidade de Recanto do Sol, em Anchieta, as obras de reforma da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e da agência comunitária dos Correios. Devido a necessidade de evitar aglomeração, as solenidades aconteceram na última semana com um pequeno grupo de pessoas, seguindo todas as recomendações sanitárias.

A agência dos Correios local recebeu reforma, novos móveis e outras intervenções para garantir um espaço mais adequado para realização dos serviços.

Já a ESF de Recanto do Sol recebeu reforma com ampliação, instalação de acessibilidade para os banheiros e outras melhorias, a fim de atender com mais qualidade os usuários. O investimento foi de R$ 74.421,79, realizado pela empresa Atual Edificações Eireli.

A Prefeitura está reformando, ampliando e adaptando banheiros para acessibilidade em oito Estratégias de Saúde da Família (ESF) e no Pronto Atendimento Municipal (PA). O pacote contempla unidades da sede e do interior e para isso estão sendo investidos cerca de R$ 1,5 milhão. Além de Recanto do Sol, as obras já foram finalizadas na ESF e nos próximos dias serão concluídas em Parati, Córrego da Prata e Itaperoroma Baixa.

“Nossa intenção é reformar as unidades de saúde e o nosso PA, a fim de oferecer mais acessibilidade e qualidade no atendimento. É um investimento importante, pois precisamos oferecer, além de bons profissionais, locais e equipamentos de qualidade para atender a população”, disse o prefeito Fabrício Petri.

