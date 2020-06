Tarde de manifestação contra o fechamento da Comarca de Apiacá

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 66

Esta terça-feira (9) foi marcada por manifestações contra o fechamento do Fórum de Apiacá. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) decidiu no final do mês passado unificar 28 Comarcas.

Uma das unificações ocorrerá na região do ABC do Caparaó, que engloba os municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado. Apiacá e Bom Jesus passariam a integrar a Comarca de Calçado.

Representantes da OAB, servidores públicos, entidades organizadas e moradores foram para frente do Fórum de Apiacá protestar nesta tarde.

Algumas faixas traziam a seguinte frase: “Injustiça com Justiça não se faz” e “Fechar Fórum é afastar a Justiça da população”.

Vejas as fotos!

