Suzano e Laticínios Porto Alegre analisam parcerias com fornecedores do Sul do ES

O cenário econômico não é dos melhores, mas o Sul do Estado pode se beneficiar com novas plantas industriais que vão se instalar na região. As duas iniciativas vão contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva e alavancar as contas dos municípios: a primeira é a fábrica de papel da Suzano, que será instalada em Cachoeiro de Itapemirim. A segunda, é a planta industrial da Laticínios Porto Alegre, em Rio Novo do Sul.

A cadeia de fornecedores já se movimenta em torno dessas duas empresas. Nesta terça-feira (23), um evento virtual com 150 fornecedores de bens e serviços foi promovido pelo Fórum de Negócios da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Na ocasião, o gerente-executivo da Suzano, Maurício Miranda, disse que a empresa já está aberta à análise de fornecedores. As obras da fábrica de papel higiênico custarão R$ 130 milhões.

“A Suzano é uma empresa que se preocupa com o desenvolvimento regional, e as empresas locais que apresentarem qualificação e competitividade poderão ser consideradas em nossas análises para futuras parcerias”, frisou.

Já a empresa mineira Laticínios Porto Alegre realizará investimentos da ordem de R$ 45 milhões para a instalação de nova planta no município de Rio Novo do Sul. Durante a videoconferência, foram apresentados detalhes das etapas de implantação do projeto. Na cidade, a empresa realizará diversas atividades de industrialização do leite, incluindo beneficiamento, pasteurização e produção de leite em pó e queijaria.

Para o secretário Marcos Kneip, a iniciativa contribui para o fortalecimento da cadeia produtiva capixaba. “A Suzano e a Porto Alegre realizarão investimentos de grande importância para a região sul do Estado. Essas obras vão demandar compras e serviços que podem fortalecer o empreendedorismo local. Para isso, é importante que essas grandes empresas conheçam o potencial desses fornecedores locais, e é justamente isso que estamos promovendo aqui hoje. Queremos viabilizar essa aproximação entre os empresários e fortalecer o nosso desenvolvimento”, destacou.

