Suspeito de tráfico é detido com drogas no distrito do Café, em Alegre

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 111

Advertisement

Advertisement

A Polícia Militar deteve na madrugada deste sábado (13) um jovem de 20 anos, com dinheiro e droga que provavelmente seria do tráfico de drogas, no distrito do Café, em Alegre. A ação aconteceu por volta das 1h30 em um local que estaria acontecendo um baile funk.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima disse que no endereço estava acontecendo uma festa com drogas e pessoas armadas. Ao chegarem no endereço, foi avistado um veículo azul em atitude suspeita. Ao ser abordado foi encontrado um tablete de maconha R$ 387,00 em espécie, com o suspeito.

Foi feito contato com dono da residência onde estava acontecendo a festa, e após buscas realizadas no local, foi encontrado próximo aos veículos estacionados uma pedra de crack e duas porções pequenas de cocaína.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O suspeito foi encaminhado juntamente com o material apreendido para o UPJ de Alegre.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.