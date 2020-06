Sul do ES tem 124 novos casos de Covid-19 e Jerônimo Monteiro registra 3ª morte; veja os dados de cada cidade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 167

A Região Sul do Espírito Santo registrou 124 novos casos de infecção pelo novo coronavírus em 24 horas. Os números fazem parte do Painel Covid-19, do Governo do Estado, atualizado neste domingo (28).

Uma nova morte foi confirmada em Jerônimo Monteiro, totalizando 191 óbitos pela doença. No total, 3.629 pessoas estão curadas da doença.

