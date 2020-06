Sul do ES e Caparaó somam 58 mortes por coronavírus

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 97

As cidades que integram as regiões Sul e Caparaó do Espírito Santo registraram 58 mortes pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, somente em Cachoeiro de Itapemirim, que lideram em casos, foram dois óbitos confirmados.

Os municípios de Ibitirama, no Caparaó, e Mimoso do Sul, confirmaram os primeiros óbitos da doença nesta semana. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atualizados nesta quarta-feira (3) mostram, ainda, que as regiões somam 1.714 casos, sendo, 806 curados.

No Sul, Cachoeiro de Itapemirim lidera com 365 casos, 196 curados e 15 óbitos. No litoral, Marataízes tem mais infectados com 284 casos, 95 curados e 15 mortes. No Caparaó, Guaçuí registra mais casos com 43 infectados, 28 curados e 3 óbitos, seguido por Bom Jesus do Norte que soma 27 e 26 curados.

A lista completa dos municípios pode ser acessada em Painel Covid-19

Veja as 10 cidades com mais casos:

1-Cachoeiro – 365 casos, 196 curados e 15 óbitos

2-Marataízes- 284 casos, 95 curados e 15 mortes

3-Anchieta- 167 casos, 47 curados e 2 mortes

4-Itapemirim- 160 casos, 25 curados e 6 mortes

5-Presidente Kennedy- 107 casos, 95 curados e 3 mortes

6-Mimoso do Sul- 100 casos, 42 curados e 1 morte (confirmada pela prefeitura)

7-Piúma- 92 casos, 27 curados e 1 morte

8-Alfredo Chaves- 82 casos, 60 curados e 2 mortes

9-Guaçuí- 43 infectados, 28 curados e 3 óbitos

10-Muqui- 32 casos, 11 curados e 2 mortes

