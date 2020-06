Sine de Anchieta oferta 27 vagas de emprego nesta quarta (17)

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 19

O Sine de Anchieta está com 27 vagas de emprego em diversas funções nesta quarta-feira (17). As vagas estão disponíveis pelo Emprega Brasil, Sine Fácil ou no Sine Anchieta enquanto houver limite de encaminhamento.

Os interessados devem encaminhar o currículo com foto com número dos PIS exclusivamente para o e-mail [email protected], que será encaminhado pelo Sine para as empresas.

O Sine informa que as vagas poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Qualquer dúvida basta ligar para (28) 3536-3488. O horário de atendimento interno é das 8 às 12 horas.

Veja as vagas:

