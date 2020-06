Selo de turismo atesta o combate ao coronavírus em nove municípios da Região Serrana do ES

Por Redação - Redação 23

Com o objetivo de organizar e integrar a retomada do fluxo turístico em nove municípios da região de montanhas do Espírito Santo, bem como assegurar que os estabelecimentos estão adotando protocolos sanitários internacionais de combate à pandemia do coronavírus (Covid-19), adaptados à realidade regional, foi criado o selo “Turista Consciente & Ambiente Responsável”.

A iniciativa partiu do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, entidade sem fins lucrativos e que é a instância de governança da região, responsável pelas ações em prol do turismo local.

A partir de agora, hotéis, pousadas, restaurantes, sítios de agroturismo e demais estabelecimentos do setor podem solicitar, gratuitamente, o selo que atesta a qualidade e responsabilidade com as práticas de higiene. Podem obter o selo quem estiver nos seguintes municípios: Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Para a elaboração das regras, foram analisados protocolos nacionais e internacionais. A ideia da criação do selo surgiu de uma experiência bem sucedida em Portugal, e foi adaptada à realidade da região de montanhas, inclusive com a inclusão do segmento de agroturismo. Vale destacar que o selo agrega também quem não é associado ao Convention, bastando estar instalado em um dos nove municípios da região.

A adesão ao selo será voluntária e gratuita, cabendo ao estabelecimento atender a todos os protocolos previstos no documento. Para a elaboração das regras finais, foi realizado um debate com representantes das secretarias de turismo dos municípios contemplados, do Sebrae, da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES) e de empresários do setor. Antes da aprovação final das regras, o documento foi disponibilizado, por meio de grupos de WhatsApp e por e-mail, para que toda a sociedade civil organizada tivesse a oportunidade de sugerir e comentar as medidas.

O selo possui três valores considerados importantes. O primeiro é o afeto, presente na região e transmitido pelo carinho, acolhimento e hospitalidade dos moradores e empresários do setor. A cooperação também é considerada fundamental e muito praticada nos municípios, por meio da solidariedade e empatia. O terceiro valor em destaque no selo é a sustentabilidade, desenvolvida pelas comunidades locais e que faz parte dos negócios do turismo, que são ambientalmente responsáveis e socialmente justos.

O presidente do Convention das Montanhas, o empresário Valdeir Nunes, reforçou a importância da iniciativa. “Uma das principais importâncias é a padronização dos serviços. Existem vários protocolos a serem seguidos para o combate ao coronavírus, e nós fizemos uma junção dessas regras sanitárias e adequamos a cada segmento. Para receber esse selo, os empresários precisarão seguir as determinações estabelecidas”, enfatizou.

Segundo Valdeir, dessa forma, os turistas terão uma segurança ainda maior em se hospedar, almoçar nos restaurantes e visitar o agroturismo local. “Agora, mais do que nunca, podemos garantir ao visitante que os empresários estão trabalhando com responsabilidade com o cliente e com os colaboradores. Temos que aprender a conviver com esse vírus, mas com responsabilidade e com práticas exigidas pelos órgãos internacionais de saúde”, disse.

Para obtenção do selo de qualidade, os empreendimentos precisam seguir os seguintes passos:

1 – O empresário precisa aderir às regras e assinar o termo de compromisso, disponível no site: www.montanhascapixabas.org.br. Após assinar, o documento precisa ser enviado pelo e-mail: [email protected];

2 – Após receber o termo assinado, a equipe do Convention fará a análise e a emissão do certificado, se o estabelecimento atender a todos os requisitos para a obtenção do selo;

3 – A entrega do certificado ao empreendimento será feita por um representante do Convention ou da Secretaria de Turismo do município;

4 – O empreendimento será fiscalizado pela Instância ou pela Secretaria Municipal de Turismo;

5 – Todas as quintas-feiras, a lista com os nomes dos estabelecimentos que aderiram ao selo será atualizada e disponibilizada no site oficial do Convention: www.montanhascapixabas.org.br.

