Se ocupação de leitos de UTI ultrapassar os 90%, governo do ES pode decretar lockdown; veja as regras

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 388

Advertisement

Advertisement

Se a ocupação dos leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Espírito Santo ultrapassar os 90%, várias cidades que hoje estão no risco alto deverão entrar na categoria risco extremo. Isso significa que as medidas de isolamento serão mais duras. As informações foram dadas em coletiva no final da tarde desta quarta-feira (10), pelo governador Renato Casagrande.

Segundo ele, a matriz de risco é guiada não apenas pelo número de mortes e infectados, mas também pela vulnerabilidade do sistema de saúde. Quanto mais leitos ocupados, maior a possibilidade de a matriz ser alterada.

A definição das regras para risco extremo foi definida nesta semana, principalmente por conta da ocupação de leitos, que já chegou aos 84%. “Após os 80%, todas as cidades são consideradas de risco moderado ou alto. E hoje, temos 36 cidades em risco alto e 42 no moderado. Se passarmos dos 90%, teremos vários municípios do risco alto que serão incluídos no risco extremo”, disse Casagrande.

Advertisement

Veja as regras:

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.