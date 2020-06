Rio Novo do Sul chega a 5 mortes por Covid e casos vão a 100

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 848

Advertisement

Advertisement

Rio Novo do Sul registrou mais duas mortes nas últimas 24h, elevando o total de vítimas fatais da Covid no município a cinco. Os dados são do Painel Covid, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) e foram atualizados neste domingo (21).

O número de infectados também subiu, e hoje, são 100 pessoas que tiveram contato com o novo coronavírus na cidade. O prefeito, Thiago Fiorio, decretou na última sexta-feira (19), o lockdown, ou, bloqueio total, devido a confirmação de casos em aceleração no município.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.