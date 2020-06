Região Serrana do ES registra quatro mortes por Covid-19 em 24 horas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 219

A Região Serrana do Espírito Santo registrou quatro mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados fazem parte do Painel Covid-19, do Governo do Estado. Foram dois óbitos em Santa Teresa, um em Domingos Martins e um em Venda Nova do Imigrante. O caso de Venda Nova ainda não aparece no banco de dados do Estado, mas foi confirmado pela prefeitura municipal. No total, 28 pessoas já perderam a vida para a doença nas onze cidades. São 848 casos confirmados e 576 pessoas curadas.

