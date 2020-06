Região Serrana do ES registra 900 casos de Covid-19; veja os números de cada cidade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 120

Os onze municípios da Região Serrana do Espírito Santo registram um total de 900 casos. Os números fazem parte da atualização desta segunda (8) do Painel Covid-19, do Governo do Estado. Nas últimas 24 horas, foram 52 casos a mais nas cidades. O número de mortes é de 28 e 607 pessoas estão curadas.

