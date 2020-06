Quase 65% dos casos de Covid-19 no Sul do ES estão curados; veja os números de cada cidade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 137

Advertisement

Advertisement

O Sul do Espírito Santo já registra 5.608 casos de Covid-19. Os números foram atualizados na noite deste sábado (27), por meio do Painel Covid-19, do Governo do Estado. Do total de infectados, 3.624 já conseguiram vencer a doença, ou seja, quase 65% dos contaminados já não tem mais o vírus.

O total de óbitos chegou a 190, com uma taxa de letalidade de 3,37%. Em todo o Estado, já foram feitos 100.915 testes de detecção do novo coronavírus.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.