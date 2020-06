Quase 20% dos infectados pela Covid-19 no Espírito Santo são profissionais da Saúde

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 78

Quase 20% dos contaminados pela Covid-19 no Espírito Santo são profissionais da Saúde. Do total de 43.099 casos confirmados, 7.333 trabalham na área. Os números são do Painel Covid-19, do Governo do Estado, na atualização deste sábado (28).

Foram 18 mortes entre os profissionais do segmento, uma taxa de letalidade de 0,28%. Do total, 5.412 pessoas já estão curadas da doença. A maior parte dos infectados está em Vitória (1.377), seguido de Vila Velha (1.339), Serra (1.136), Cariacica (673), Colatina (367) e Cachoeiro de Itapemirim (318).

