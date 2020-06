Professor de química de Cachoeiro cria canal no YouTube

Por Redação - Redação 59

Como muitos outros professores da Rede Estadual, Matheus Siqueira Barreto tem se esforçado para se reinventar e garantir a aprendizagem dos alunos nesse período desafiador, em que os conteúdos estão sendo ensinados através do modelo de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP).

Barreto é professor de Química em duas unidades escolares de Cachoeiro de Itapemirim: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Kennedy e (EEEFM) Lions Sebastião de Paula Vidaurre. Para continuar a lecionar para os seus alunos, que são muitos, o professor criou um canal no YouTube.

“Com base no momento que estamos passando e com o intuito de ajudar os alunos de nossa Rede a continuarem estudando durante esse período, e também se preparem para o Exame Nacional do Ensino Médio e vestibulares, criei um canal no YouTube, onde posto, toda semana, videoaulas sobre vários assuntos”, contou o professor.

Entre os conteúdos já postados estão: Número de Oxidação (Nox), Tipos de Reações Químicas e Equilíbrio Químico. Cada tema é dividido em vários vídeos explicativos para melhor aprendizagem dos estudantes.

Se você quer ficar fera em química, acesse o canal do professor Matheus Siqueira Barreto. Clique aqui!

