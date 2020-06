Portal da transparência de Bom Jesus do Norte mostra que salário médio dos agentes de saúde é de R$ 2,1 mil

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 93

Na última terça-feira (9), uma matéria apontou os ganhos dos agentes de saúde em algumas cidades no Sul do Estado e mostrou que Bom Jesus do Norte oferecia a melhor remuneração, com média de R$ 2,1 mil. Conforme informado na reportagem, alguns salários poderiam variar por conta de outras remunerações recebidas pelos servidores. No mesmo dia, agentes de saúde do município questionaram os números. Alguns mostraram contracheques com valores abaixo da média informada por Bom Jesus, mas que não apontam os ganhos totais anuais dos servidores.

O compromisso do portal AQUINOTÍCIAS.COM é com a verdade, com informações de qualidade, verificadas e avalizadas. E o Portal da Transparência de Bom Jesus do Norte, um site governamental onde todo cidadão pode pesquisar informações sobre gestão pública, aplicação do dinheiro do cidadão e salários dos servidores, deixa claro que o contracheque não especifica alguns benefícios que são pagos aos trabalhadores. Esse dinheiro a mais, consequentemente, torna os salários médios mais altos.

Segundo apurado junto à prefeitura da cidade, benefícios como salário-aniversário e outras remunerações não são destacadas no documento. Se formos observar na prática, e com os números do Portal da Transparência, um agente de saúde recebeu, em 2019, R$ 25,7 mil. Esse valor, dividido pelos 12 meses, mostra que o rendimento médio mensal é de R$ 2.141. Uma outra servidora que mostrou um contracheque com salário de R$ 1.733,95 mensais, teve ganhos de R$ 1.975,51 por mês, em 2019, ou R$ 23,7 mil no ano. O trabalho que foi feito, junto à prefeitura, foi justamente encontrar a média dessas remunerações – o que dá um valor mais exato dos ganhos – e gerou os R$ 2,1 mil mostrados na matéria.

Veja dois exemplos de remuneração de servidores, onde há o salário médio mensal e anual (destacado). As imagens foram retiradas no Portal da Transparência de Bom Jesus do Norte:

